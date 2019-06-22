Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»РИА Новости 07:50

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии. Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Политика Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Армия и оружие Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.

Происшествия В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.

Происшествия Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.

Единоборства Валуев заявил о смертельной опухоли мозга Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.

Шоу-бизнес Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.

Политика В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.

Армия и оружие МИД РФ раскритиковал подход США к ядерному планированию Во времена 60-летней давности возвращаются власти США в своих подходах к ядерному планированию.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Наука Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.

Армия и оружие СМИ узнали о кибератаке США на иранских шпионов Киберкомандование США провело ответную кибератаку против шпионской группы из Ирана, которая поддерживала нападение на танкеры в Оманском проливе, сообщает Yahoo News со ссылкой на источники, связанные с разведкой.

Футбол Понсе определился с номером в «Спартаке» Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба.

Происшествия В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с пассажирской маршруткой ДТП произошло около двух часов дня. В результате травмы различной степени тяжести получили одиннадцать человек, из них один ребенок.

Авто В России Toyota RAV4 стал бестселлером марки в мае В результате Toyota оказалась на шестой позиции по продажам среди всех автопроизводителей в РФ, а рыночная доля марки достигла 5,6% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, проданный в количестве 2519 единиц, что на 18% больше в сравнении с прошлым годом.