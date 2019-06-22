Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»РИА Новости 07:50

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии. Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Политика В Тбилиси началась новая протестная акция У здания парламента Грузии в Тбилиси началась новая протестная акция.

Футбол Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста.

Общество В МВД предложили лишать водителей прав без суда Инспекторам ГИБДД могут разрешить приостанавливать действия водительских прав без суда.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Политика Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Здоровье Онколог рассказал о мерах по борьбе с раком в России Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, что в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Происшествия На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.

Происшествия МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24» Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали В Москве срочно госпитализировали актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ее мать госпитализировали.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.

Происшествия В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего "На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.

Общество Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.

Политика На Украине предрекли Крыму появление городов-призраков Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин уверен, что в скором времени полуостров может столкнуться с нехваткой воды.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Культура Выступление Загитовой под любимую песню Медведевой попало на видео Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила на ледовом шоу Fantasy on Ісе в Японии под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Политика Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию Россияне начали массово сдавать билеты на самолеты в Грузию. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

Политика Китай сможет наносить скрытые удары под водой По словам военных специалистов, испытания Китая подтвердили успехи в морском использовании спутниковой навигационной системы, которые могут укрепить способность подводных лодок и беспилотников страны наносить скрытые удары, сообщает ЕНВ.