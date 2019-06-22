Политика
Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»РИА Новости 07:50
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии. Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.
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с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.Lenta.ru07:18
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
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