Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»РИА Новости 07:50

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии. Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Политика Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.

Шоу-бизнес Федосееву-Шукшину госпитализировали В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Политика Тюремный срок Марии Бутиной сократили Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.

Происшествия Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.

Политика Трамп заявил, что готов стать лучшим другом Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия.

Транспорт «Аэрофлот» прекращает полеты в Грузию Как поясняется, «ПАО «Аэрофлот» с восьмого июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию» во исполнение указа президента РФ Владимира Путина, который пошел на подобный шаг после вспышки русофобии со стороны грузинских радикалов в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Происшествия Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.

Наука Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью головного мозга Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал, что по-прежнему проходит лечение от опухоли головного мозга.

Общество Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.

Политика Зеленский призвал предотвратить новые войны Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.

Экономика Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Политика В Иране казнен американский шпион В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.

Футбол Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом» Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.

Армия и оружие Состав военного комитета НАТО пополнился женщиной‐адмиралом Норвежский контр-адмирал Луиз Дедичен вошла в состав военного комитета НАТО. Это первая в истории комитета женщина в его составе.

Политика На журналистов «России 24» напали в Тбилиси В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.

Армия и оружие Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".