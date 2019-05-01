Космос
Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сетиГазета.Ru 11:03
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru. На основе данных телескопов ученые составили траекторию метеорита и смонтировали видео полета. Как отмечает издание, 21 января на луне была зафиксирована вспышка.
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