Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сетиГазета.Ru 01:01

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky. Кадры разместила одна из пассажиров судна на своей странице в твиттере. На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, перемещаются по каюте.

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

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