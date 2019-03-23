Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сетиГазета.Ru 01:01

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky. Кадры разместила одна из пассажиров судна на своей странице в твиттере. На записи видно, как из-за сильной качки предметы на борту лайнера, в том числе столы и кресла, перемещаются по каюте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Потерявший ход из-за шторма в Норвегии лайнер запустил двигатели

РБК03:12

В Норвегии эвакуируют пассажиров терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky — видео

RT на русском03:16

Видео: людей эвакуируют со сломавшегося посреди моря в Норвегии судна

РЕН ТВвчера в 11:30

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

Газета.Ru01:01

В Сети появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии лайнера Viking Sky

РИА Новостивчера в 17:47

Посольство РФ уточнило число россиян, находящихся на борту лайнера Viking Sky

ТАССвчера в 18:17

Экипажу лайнера Viking Sky удалось перезапустить три из четырёх двигателя

Говорит Москва03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Наука

Пародонтит может привести к импотенции

Исследователи заметили, что под воздействием бактерий и воспалительных молекул в деснах, которые поражены пародонтитом, развивается дисфункция некоторых клеток в кровеносных сосудах.
Обновлено 21 марта в 10:25
Хоккей

«Бостон» вторым в сезоне набрал 100 очков, обыграв «Флориду»

"Бостон" обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НБА - 7:3. 42-летний капиатн "Брюинз" Здено Хара набарл в этой игре 2 (1+1) очка.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в её счастливом платье

Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.
Обновлено 21 марта в 05:15
Энергетика

Оптовые цены на топливо повысил «Белнефтехим»

17 марта автомобильное топливо в Белоруссии вновь подорожало на одну копейку В связи с увеличением ставок акцизов на автомобильное топливо в Белоруссии 20 марта повысились также оптовые цены на светлые нефтепродукты, сообщил белорусский портал tut.by, ссылаясь на «Белнефтехим».
Обновлено 21 марта в 08:51
Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Политика

Украина перед выборами усилила меры безопасности на границе с РФ

Мера принята в преддверии президентских выборов. В ведомстве считают, что в этот период угрозы на границе повышаются, передает УНН.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Более $30 млрд похищено с зарубежных счетов Венесуэлы

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы похитили более $30 млрд.
Обновлено в 03:13
Здоровье

О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы

В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
Обновлено 22 марта в 11:17
Единоборства

Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США

Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено вчера в 00:46
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Путешествия

Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 02:59
Музыка

The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 23:06
Политика

В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю

Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53
Кино

Мединский назвал «Криминальное чтиво» в числе своих любимых фильмов

Обновлено вчера в 10:09
Спорт

Мозер: Тарасова и Морозов здорово провели ЧМ

Обновлено в 02:57
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Общество

Росстат выявил самую популярную у россиян причину завести второго ребенка

Расчет на решение материальных проблем семьи с помощью средств господдержки (например, расчет на материнский капитал) назвали среди причин завести второго ребенка 36,2% мужчин и 42% женщин.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено вчера в 01:42
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено вчера в 01:55
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Политика

Бойко заявил, что во время визита в Москву отстаивал интересы Украины

Украинский политик ответил на критику в свой адрес Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером отстаивал интересы Украины и ее граждан.
Обновлено вчера в 15:26
Наука

В Китае клонировали полицейскую собаку

Обновлено 21 марта в 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное