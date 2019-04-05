Кино

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в СетиИзвестия вчера в 14:19

В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
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В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Life.ruвчера в 17:29

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газетавчера в 11:40

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известиявчера в 14:19

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Рувчера в 14:12

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звездавчера в 12:44

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ruвчера в 15:25

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастикивчера в 09:26
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Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Генпрокуратура создает главк для надзора за расследованием важных дел

В Генпрокуратуре России создается новое главное управление — главк будет заниматься надзором за следствием по особо важным делам.
Обновлено в 00:46
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничивали прием пятитысячных купюр

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничивали прием купюр номиналом 5 тыс. руб. в нескольких своих банкоматах, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:26
Игры

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры The Witness

Обновлено в 01:34
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Роскомнадзор заблокировал около 1 000 статей о ВТБ и Андрее Костине

Роскомнадзор добился блокировки около 1 000 статей, в которых упоминались банк ВТБ или его президент Андрей Костин.
Обновлено в 01:16
Космос

Израильский космический аппарат вышел на орбиту Луны

Обновлено вчера в 10:28
Общество

СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Здоровье

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

Обновлено вчера в 20:53
Политика

Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс

Обновлено вчера в 02:58
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»

Обновлено вчера в 09:00
Общество

Стало известно, сколько получат уволенные рабочие завода Ford Sollers

Обновлено вчера в 09:10
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon

Обновлено вчера в 17:19
Общество

Бумажный СНИЛС в России отменили

В России заменили бумажное свидетельство обязательного пенсионного страхования на электронное.
Обновлено 02 апреля в 22:08
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено вчера в 09:47
Энергетика

«Ъ»: SOCAR может купить ключевые активы у New Stream Group

Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR стала основным претендентом на покупку Антипинского НПЗ и нефтяных месторождений у New Stream Group Дениса Мазурова.
Обновлено в 01:25
Энергетика

Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы

Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено вчера в 12:06
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Греции пройдет суд над Александром Винником

Суд над Александром Винником, задержанным в Греции по запросу США, пройдёт сегодня в Пирее.
Обновлено в 01:17
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Канадская актриса. Наиболее известна по ролям в фильмах «Дружба и никакого секса?», «Этот неловкий момент», «Марсианин», «Бегущий по лезвию 2049», а также сериалах «Остановись и гори» и «Чёрное зеркало».
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Терминатор
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История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984-й год из пост-апокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга: убить девушку по имени Сара Коннор, чей ещё нерождённый сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза: спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой.
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