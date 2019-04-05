Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сетиREGNUM вчера в 19:06

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN. Поклонников фильма порадовали шестью фотографиями, в том числе с Сарой Коннор и Арнольдом Шварценеггером.

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сети

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