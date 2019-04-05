Кино

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сетиREGNUM вчера в 19:06

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN. Поклонников фильма порадовали шестью фотографиями, в том числе с Сарой Коннор и Арнольдом Шварценеггером.
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В Сети опубликованы первые кадры из нового «Терминатора»

Life.ruвчера в 17:29

Появились кадры из нового «Терминатора»

Газета.Ruвчера в 15:25

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Российская газетавчера в 11:40

В сеть выложили кадры Шварценеггера в образе нового Терминатора

Фонтанка.Рувчера в 14:12

Он вернулся: появились первые кадры из нового «Терминатора»

ТК Звездавчера в 12:44

Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети

Известиявчера в 14:19

Первые кадры «Терминатор: Тёмная судьба»

Мир фантастикивчера в 09:26

Седой Шварценеггер появился в новом «Терминаторе»

Вести.UZ02:09
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Экономика

От использования зарплатных карт отказались уже 14 процентов россиян

Возможностью смены банка, для перечисления заработной платы, воспользовалось 14 процентов россиян, выяснили специалисты SuperJob.
Обновлено в 03:51
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика

Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обращение его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко с предложением вести дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:55
Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев считает примирение Собчак и Волочковой пиаром

Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

Обновлено в 03:37
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах

Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Красно-белые ходоки». Афиша к матчу «Спартак» – «Ростов» в стиле сериала «Игра престолов»

Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал афишу к матчу 23-го тура чемпионата России против "Спартака".
Обновлено в 03:38
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Локоть примет участие в выборах мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах нового градоначальника, об этом он заявил на международном форуме «Городские технологии» в пятницу в новосибирском «Экспоцентре».
Обновлено в 01:21
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

ГИБДД меняет правила экзамена на права

Ранее о сдаче экзамена на права по новым правилам рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.
Обновлено в 03:39
Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли из-за махинаций с чеками

Онлайн-магазин электроники «Плеер.ру» закрыли на месяц после обнаружения махинаций с чеками на продукцию.
Обновлено в 04:19
Авто

Опубликованы фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy

На Шанхайском автосалоне будет представлен бюджетный седан от японской компании Nissan.
Обновлено в 00:54
Политика

Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства

Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
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