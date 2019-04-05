Кино
Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сетиREGNUM вчера в 19:06
Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN. Поклонников фильма порадовали шестью фотографиями, в том числе с Сарой Коннор и Арнольдом Шварценеггером.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Экономика
От использования зарплатных карт отказались уже 14 процентов россиян
Возможностью смены банка, для перечисления заработной платы, воспользовалось 14 процентов россиян, выяснили специалисты SuperJob.
Обновлено в 03:51
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко назвал неуважением к Тимошенко приглашение вести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал обращение его соперника в президентской гонке Владимира Зеленского к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко с предложением вести дебаты перед вторым туром выборов.
Обновлено в 03:55
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд
Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Футбол
«Красно-белые ходоки». Афиша к матчу «Спартак» – «Ростов» в стиле сериала «Игра престолов»
Официальный Твиттер "Ростова" опубликовал афишу к матчу 23-го тура чемпионата России против "Спартака".
Обновлено в 03:38
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Локоть примет участие в выборах мэра Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах нового градоначальника, об этом он заявил на международном форуме «Городские технологии» в пятницу в новосибирском «Экспоцентре».
Обновлено в 01:21
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
ГИБДД меняет правила экзамена на права
Ранее о сдаче экзамена на права по новым правилам рассказал глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.
Обновлено в 03:39
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли из-за махинаций с чеками
Онлайн-магазин электроники «Плеер.ру» закрыли на месяц после обнаружения махинаций с чеками на продукцию.
Обновлено в 04:19
Авто
Опубликованы фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy
На Шанхайском автосалоне будет представлен бюджетный седан от японской компании Nissan.
Обновлено в 00:54
Политика
Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии
Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Стал известен следующий соперник Петра Яна в UFC
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян встретится с Джимми Риверой.
Обновлено в 01:36
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59