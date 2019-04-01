Экономика
«Газпром» сообщил о перестановках в правленииТелеканал 360° вчера в 09:02
Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», в связи с выходом на пенсию компанию покидает член правления и глава департамента капитального строительства Сергей Прозоров. На государственную службу переходит курирующий финансы заместитель председателя правления Андрей Круглов.
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Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Вячеслав Караваев: Обязательно рассмотрю вариант с переездом в Россию
Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант, - цитирует Караваева пресс-служба РФС.
Обновлено в 05:09
Транспорт
Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто
Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.
Обновлено в 04:47
Космос
Ледник растет, а полюс тает. Парадоксы мирового глобального потепления
АиФ.ru рассказывает о парадоксальных последствиях того, что принято называть глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Кино
Вышел трейлер нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают»
Обновлено в 04:32
Общество
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Обновлено в 02:58
Общество
Мужчинам хотят дать право забирать фамилию у бывших жен
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешать экс-мужьям при разводе забирать фамилию у бывших жен.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
В Подмосковье на ремонт военных городков выделено 5 млрд руб
Обновлено в 03:47
Политика
Глава МВД Украины предупредил о росте напряжения из-за второго тура
В МВД Украины уверены, что смогут обеспечить безопасность в ходе второго тура выборов президента страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире ICTV, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:48
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина
Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено вчера в 12:08
Хоккей
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:10
Политика
Украинский ЦИК обработал более 90% протоколов, лидирует Зеленский
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,08% протоколов по итогам голосования на выборах главы государства.
Обновлено вчера в 12:05
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Вахтанг Беридзе активно проводит время с первой наследницей Анной от Ольги Арнтгольц
Вахтанг Беридзе активно проводит время со своей наследницей Анной от экс-супруги Ольги Арнтгольц несмотря на то, что недавно у актера появился сын.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ
View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр из-за короткого замыкания
Порядка 230 человек эвакуировали во вторник из торгового центра "Экспострой" на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:58
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку
66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Политика
Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс фейковых новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено вчера в 18:09