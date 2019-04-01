Экономика

«Газпром» сообщил о перестановках в правленииТелеканал 360° вчера в 09:02

Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», в связи с выходом на пенсию компанию покидает член правления и глава департамента капитального строительства Сергей Прозоров. На государственную службу переходит курирующий финансы заместитель председателя правления Андрей Круглов.
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«Газпром» принял поколенческое решение

Коммерсантъвчера в 17:59

«Газпром» назначил новых зампредов правления

РИА Новостивчера в 09:15

В «Газпроме» назначены новые кураторы внешнего и внутреннего рынков

Интерфаксвчера в 09:28

В «Газпроме» появились новые кураторы экспорта и внутреннего рынка

Ведомостивчера в 15:38

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

РБКвчера в 10:27

Зампред правления «Газпрома» Круглов перешел на госслужбу

Газета.Ruвчера в 07:05

Елена Бурмистрова и Олег Аксютин назначены заместителями председателя правления «Газпрома»

ТАССвчера в 06:48
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Вячеслав Караваев: Обязательно рассмотрю вариант с переездом в Россию

Никогда не говорил, что не поеду в Россию, поэтому обязательно рассмотрю вариант, - цитирует Караваева пресс-служба РФС.
Обновлено в 05:09
Происшествия

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Обновлено в 03:27
Транспорт

Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто

Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.
Обновлено в 04:47
Космос

Ледник растет, а полюс тает. Парадоксы мирового глобального потепления

АиФ.ru рассказывает о парадоксальных последствиях того, что принято называть глобальным потеплением.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Иллюзиониста Дэвида Блейна заподозрили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении знаменитого иллюзиониста Дэвида Блейна из-за заявлений двух женщин о сексуальном насилии с его стороны, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 18:12
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Советник Зеленского видит в коррупции главную угрозу для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что на Украине очень эффективно борются с коррупцией.
Обновлено в 02:57
Кино

Вышел трейлер нового фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают»

Обновлено в 04:32
Общество

Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

Обновлено в 02:58
Общество

Мужчинам хотят дать право забирать фамилию у бывших жен

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил разрешать экс-мужьям при разводе забирать фамилию у бывших жен.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

В Подмосковье на ремонт военных городков выделено 5 млрд руб

Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:11
Политика

Глава МВД Украины предупредил о росте напряжения из-за второго тура

В МВД Украины уверены, что смогут обеспечить безопасность в ходе второго тура выборов президента страны, заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире ICTV, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:48
Экономика

Определены самые высокооплачиваемые профессии России

Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Концерн «Калашников» поздравил с днём рождения конструктора Ярыгина

Поздравляем Владимира Александровича с днем рождения, желаем здоровья, семейного благополучия и успехов в любимом деле – говорится в публикации концерна "Калашников".
Обновлено вчера в 12:08
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:10
Политика

Украинский ЦИК обработал более 90% протоколов, лидирует Зеленский

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90,08% протоколов по итогам голосования на выборах главы государства.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес

Вахтанг Беридзе активно проводит время с первой наследницей Анной от Ольги Арнтгольц

Вахтанг Беридзе активно проводит время со своей наследницей Анной от экс-супруги Ольги Арнтгольц несмотря на то, что недавно у актера появился сын.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ

View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр из-за короткого замыкания

Порядка 230 человек эвакуировали во вторник из торгового центра "Экспострой" на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:58
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку

66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс фейковых новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено вчера в 18:09
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Олег Евгеньевич Аксютин
Член правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром». Член-корреспондент Российской академии наук.
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