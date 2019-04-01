«Газпром» сообщил о перестановках в правленииТелеканал 360° вчера в 09:02

Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», в связи с выходом на пенсию компанию покидает член правления и глава департамента капитального строительства Сергей Прозоров. На государственную службу переходит курирующий финансы заместитель председателя правления Андрей Круглов.

«Газпром» сообщил о перестановках в правлении

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

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Транспорт Свердловская ГИБДД возобновила выдачу прав и регистрацию авто Госавтоинспекция Свердловской области вновь начала регистрировать машины, выдавать и заменять водительские удостоверения.

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Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

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