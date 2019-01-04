Как вырастут в наступившем году зарплаты, выяснил сайт HeadHunter. По этим данным, в условиях низкого экономического роста бизнес может сократить премии и соцпакеты.

Кадровые агентства выяснили, как вырастут в 2019 году зарплаты

Экономика Экономика Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.

Экономика Экономика Порошенко с начала 2019 года задекларировал $20 млн доходов Президент Украины Петр Порошенко подал первую декларацию в 2019 году, в которой задекларировал 574 млн гривен (около $20 млн) доходов.

Экономика Экономика Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Финансы Финансы Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".

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Экономика Экономика Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6% "Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Финансы Финансы Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

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Энергетика Энергетика В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет

Финансы Финансы В России изменился тариф страховых взносов в ПФР Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) понижен до 22 процентов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года.

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Экономика Экономика Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.