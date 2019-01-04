Экономика
Кадровые агентства выяснили, как вырастут в 2019 году зарплаты
Кадровые агентства выяснили, как вырастут в 2019 году зарплатыBFM.ru10:01
Как вырастут в наступившем году зарплаты, выяснил сайт HeadHunter. По этим данным, в условиях низкого экономического роста бизнес может сократить премии и соцпакеты.
BFM.ru10:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика
Порошенко с начала 2019 года задекларировал $20 млн доходов
Президент Украины Петр Порошенко подал первую декларацию в 2019 году, в которой задекларировал 574 млн гривен (около $20 млн) доходов.
Обновлено в 08:35
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено в 07:39
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%
"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено в 03:33
Экономика
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 04:50
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Приведёт ли январское повышение НДС к росту инфляции
В докладе Центробанка «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию» отмечается увеличение стоимости товаров или услуг на 1,7%. Однако треть расходов населения приходится на те товары, которые облагаются по льготным ставкам, поэтому эффект от роста налога уменьшится на 0,6%.
Обновлено в 06:31
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:46
Энергетика
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет
Обновлено в 05:29
Финансы
В России изменился тариф страховых взносов в ПФР
Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) понижен до 22 процентов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Google увел от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Экс-сотрудников Credit Suisse обвинили в мошенничестве на $2 млрд
Прокуратура США обвинила 3 бывших сотрудников банка Credit Suisse в мошенничестве на $2 млрд.
Обновлено в 05:24