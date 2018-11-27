с чего всё началось

Общество Общество Защита Бутиной потребовала перевести ее из одиночной камеры Защита россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной работе на правительство РФ, требует перевести ее на общие условия содержания из одиночного заключения, говорится в документах суда.

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.

Общество Общество Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт Петербурженка возмутилась тем, что ее дочери-четверокласснице дали шокирующее домашнее задание по русскому языку - представить, что ее папа ушел на войну, и написать письмо отцу на фронт.

Общество Общество Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Общество Власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой В министерстве физической культуры и спорта региона подчеркнули, что Элджей известен исполнениями песен "антиобщественного содержания" с нецензурной бранью.

Общество Общество Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.

Общество Общество Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.

Общество Общество Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.

Общество Общество Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».

Общество Общество Король Малайзии женился в Подмосковье на «Мисс Москва — 2015» Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной.

Общество Общество Законопроект о штрафе за оставление места ДТП внесен в Госдуму Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Здоровье Здоровье В России решили наказать клинику за женское обрезание Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.

Общество Общество ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля "Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Общество Общество Мелания Трамп украсила Белый дом «кроваво-красными» елями В офисе первой леди объяснили, что сочетание красного и белого цветов в праздничном дизайне интерьеров отсылает к геральдическому щиту на Большой печати США.