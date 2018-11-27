Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз ТухтасуновТАСС18:14
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС18:14
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с чего всё началось
Документы о его назначении, подписанные министром экономического развития Максимом Орешкиным и его заместителем Викторией Абрамченко, опубликованы на портале Pikabu.Ruposters.ru09:58
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Общество
Защита Бутиной потребовала перевести ее из одиночной камеры
Защита россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в США в незаконной работе на правительство РФ, требует перевести ее на общие условия содержания из одиночного заключения, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:40
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.
Обновлено в 16:50
Общество
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт
Петербурженка возмутилась тем, что ее дочери-четверокласснице дали шокирующее домашнее задание по русскому языку - представить, что ее папа ушел на войну, и написать письмо отцу на фронт.
Обновлено в 19:56
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 19:00
Общество
Власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой
В министерстве физической культуры и спорта региона подчеркнули, что Элджей известен исполнениями песен "антиобщественного содержания" с нецензурной бранью.
Обновлено в 20:44
Общество
Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски
Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.
Обновлено в 15:57
Общество
Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД
Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.
Обновлено в 20:37
Общество
Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.
Обновлено в 19:58
Общество
Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет
Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 20:00
Общество
Король Малайзии женился в Подмосковье на «Мисс Москва — 2015»
Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, женился на победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной.
Обновлено в 20:02
Общество
Законопроект о штрафе за оставление места ДТП внесен в Госдуму
Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
Обновлено в 18:44
Здоровье
В России решили наказать клинику за женское обрезание
Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.
Обновлено в 16:13
Общество
ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля
"Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 13:54
Общество
Мелания Трамп украсила Белый дом «кроваво-красными» елями
В офисе первой леди объяснили, что сочетание красного и белого цветов в праздничном дизайне интерьеров отсылает к геральдическому щиту на Большой печати США.
Обновлено в 20:08
Общество
ВС РФ разрешил шпионскую технику в личных целях
Суд разъяснил ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), призвав исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности.
Обновлено в 15:04