Общество
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз ТухтасуновТАСС18:14
Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС18:14
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с чего всё началось
Документы о его назначении, подписанные министром экономического развития Максимом Орешкиным и его заместителем Викторией Абрамченко, опубликованы на портале Pikabu.Ruposters.ru09:58
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Общество
Обвинение выступило против перевода Бутиной из одиночной камеры
Обвинение в деле россиянки Марии Бутиной, обвиняемой властями США в незаконной работе на правительство России, выступает против ее перевода на общие условия из одиночной камеры, передает РИА "Новости" со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 21:37
Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.
Обновлено в 16:50
Общество
В Петербурге четвероклассникам задали написать «письмо отцу на фронт»
Ученикам четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт.
Обновлено в 21:41
Общество
Власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой
В министерстве физической культуры и спорта региона подчеркнули, что Элджей известен исполнениями песен "антиобщественного содержания" с нецензурной бранью.
Обновлено в 22:09
Общество
Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД
Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.
Обновлено в 22:16
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 19:00
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Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России
Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.
Обновлено в 22:08
Общество
В мэрии Якутска ФСБ проводит выемку документов
Управление ФСБ по Якутии проводит выемку документов в мэрии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 22:22
Общество
Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет
Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 22:11
Общество
Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски
Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.
Обновлено в 15:57
Общество
Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.
Обновлено в 22:19
Погода
Тысячи жителей Сиднея остались без света после ливня
Жителям советуют оставаться дома и не использовать автотранспорт.
Обновлено в 21:41
Общество
ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
Обновлено в 21:51
Общество
Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года
Указ вступает в силу с 2020 года.
Обновлено в 22:14
Общество
ВС РФ разрешил шпионскую технику в личных целях
Суд разъяснил ст. 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), призвав исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности.
Обновлено в 15:04