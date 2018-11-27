с чего всё началось

Общество Общество Обвинение выступило против перевода Бутиной из одиночной камеры Обвинение в деле россиянки Марии Бутиной, обвиняемой властями США в незаконной работе на правительство России, выступает против ее перевода на общие условия из одиночной камеры, передает РИА "Новости" со ссылкой на документы суда.

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.

Общество Общество В Петербурге четвероклассникам задали написать «письмо отцу на фронт» Ученикам четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт.

Общество Общество Власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой В министерстве физической культуры и спорта региона подчеркнули, что Элджей известен исполнениями песен "антиобщественного содержания" с нецензурной бранью.

Общество Общество Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.

Общество Общество Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Общество Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.

Общество Общество В мэрии Якутска ФСБ проводит выемку документов Управление ФСБ по Якутии проводит выемку документов в мэрии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Общество Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».

Общество Общество Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.

Общество Общество Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.

Погода Погода Тысячи жителей Сиднея остались без света после ливня Жителям советуют оставаться дома и не использовать автотранспорт.

Общество Общество ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.

Общество Общество Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года Указ вступает в силу с 2020 года.