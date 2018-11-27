Общество

Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов
ТАСС
18:14

Парвиз Тухтасунов назначен новым директором Кадастровой палаты Росреестра, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС18:14
с чего всё началось
Документы о его назначении, подписанные министром экономического развития Максимом Орешкиным и его заместителем Викторией Абрамченко, опубликованы на портале Pikabu
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Ruposters.ru09:58

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Кадастровую палату Росреестра возглавил Парвиз Тухтасунов

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