с чего всё началось

Общество Общество ФСБ проводит проверку в управлении культуры мэрии Якутска

Транспорт Транспорт Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов Ситуация с заторами на дорогах Москвы ухудшилась, автомобильные пробки в вечерний час пик вторника оцениваются в девять баллов из десяти возможных.

Общество Общество В Петербурге четвероклассникам задали написать «письмо отцу на фронт» Ученикам четвертого класса одной из школ Санкт-Петербурга дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт.

Общество Общество В Министерстве спорта Якутии назвали тексты Элджея опасными В министерстве по физической культуре и спорту Якутии посчитали, что творчество рэпера Элджея (Алексей Узенюк) наносит удар "по моральным и нравственным ценностям современного общества", из-за чего будущее людей может оказаться в опасности.

Общество Общество Россияне рассказали об ожидании перемен к лучшему в ближайшие пять лет Треть россиян верит, что жизнь в стране с ближайшие пять лет изменится к лучшему. Такие данные приведены в исследовании холдинга «Ромир».

Общество Общество Facebook введет НДС в размере 20% на продажу рекламы в России Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, предупредила пользователей, зарегистрированных в России, о введении налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при покупке рекламы.

Общество Общество Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Общество Общество Испанский журналист поделился впечатлениями от поездки в плацкарте РЖД Испанский журналист Хавьер Колас рассказал в своей статье для издания El Mundo о своей поездке в плацкартном вагоне РЖД и назвал путешествие по России на поезде волшебством.

Общество Общество Автошколы предложили ГИБДД изменить экзамены Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила сократить количество упражнений для автомобилистов во время сдачи экзамена на площадке.

Погода Погода Гидрометцентр предупредил о сильных холодах в декабре Первая неделя декабря будет снежной, ожидается до -6 градусов днем и до -9 ночью, сообщает телеканал «Звезда».

Погода Погода Тысячи жителей Сиднея остались без света после ливня

Общество Общество Оскверненные памятник и могилу Канта в Калининграде очистили от краски Памятник и могила немецкого философа Иммануила Канта в Калининграде, оскверненные неизвестными, очистили от краски.

Общество Общество Законопроект о штрафе за оставление места ДТП внесен в Госдуму Законопроект, предполагающий альтернативу наказанию за оставление места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Общество Общество Владимир Путин удвоил госпремии с 2020 года Указ вступает в силу с 2020 года.