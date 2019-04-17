Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачиГазета.Ru 02:36
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи. Об этом сообщает "Российская газета".
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Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Политика
Россия и Таджикистан подписали соглашение о наборе трудовых мигрантов
17 апреля Владимир Путин провел переговоры с Эмомали Рахмоном Москва и Душанбе заключили межведомственное соглашение о наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории России, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 11:11
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Авто
Европарламент утвердил список новых обязательных систем для автомобилей
Новые правила также коснутся производителей грузовых автомобилей.
Обновлено в 12:06
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Экономика
Рунет в два раза чаще прежнего сталкивался с кибератаками в 2018 году
В настоящее время, кроме разговоров о кибербезопасности, "никто не тратит усилий на то, чтобы анализировать, выявлять уязвимости в своих приложениях, защищать пользовательские данные", подчеркнул вице-президент "Ростелекома".
Обновлено в 07:24
Энергетика
Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти
Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.
Обновлено в 12:56
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Политика
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ по стандартизации вооружения
Отмечается, что сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.
Обновлено в 08:03
Футбол
Адвокат рассказал о болезни Павла Мамаева
Обновлено в 12:42
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Из-за попадания молнии в Акрополь в Афинах пострадали четыре человека, передает newsit.gr.
Обновлено в 11:40
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым. День пятый, 16 апреля 2019, онлайн-трансляция
Ромашов: Пак лихо стоит руки в боки, не похож на человека с травмой головы Кокорин: Обращаю внимание, что все стулья целы, спинка стула не висит Прокурор: Свидетель говорил, что она на одном болте держалась Стукалова уточняет у прокурора, отвечает ли та за действия всех вокруг неё.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об изоляции Рунета
Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется.
Обновлено в 08:59
Кино
Вышел новый трейлер «Мстителей: Финал»
Компания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер "Мстителей: Финал". Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Начались испытания новой снайперской винтовки «Уголек»
Центральный НИИ точного машиностроения начал сравнительные испытания снайперской винтовки "Уголек".
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Беларуси сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:05
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Путин отметил конкуренцию среди госслужащих
Президент России Владимир Путин отметил растущую конкуренцию среди госслужащих.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Депутат Хинштейн предложил гуманизировать права задержанного
Депутат Александр Хинштейн внес в Госдуму законопроект, который предполагает некоторую гуманизацию положения задержанного человека и отношения полицейских к пострадавшим.
Обновлено в 12:59
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55