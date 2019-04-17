Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачиГазета.Ru 02:36
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи. Об этом сообщает "Российская газета".
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Политика
Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы
Обновлено в 04:32
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский раскритиковал Порошенко за организацию дебатов
Обновлено в 02:51
Хоккей
Кучеров объяснил разгромное поражение «Тампы» от «Коламбуса»
Обновлено в 07:59
Политика
Первый российский экспедиционный корабль построят в 2024 году
Первый российский экспедиционный корабль будет перепроектирован и построен в 2024 году, заявил журналистам в среду президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Обновлено в 08:34
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Футбол
Восьмилетний болельщик: «Дорогой Лео Месси, подари мне футболку, пока ты не вернулся в космос»
Во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (3:0) на трибунах появился плакат с просьбой к нападающему каталонской команды Лионелю Месси.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями
В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Политика
Бывшего президента Судана отправили в тюрьму
Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Политика
Штаб Порошенко просит ЦИК изменить положение о дебатах
Штаб президента Украины Петра Порошенко обратился в ЦИК с просьбой изменить положение о дебатах кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Общество
Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США
Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.
Обновлено в 09:37
Театры
Боярский поддержал негодование Жириновского из‐за репертуара театров
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило отсутствие современных постановок в театрах.
Обновлено в 08:17
Игры
Kickstarter побила новый рекорд по выпуску видеоигр
Краудфандинговая платформа Kickstarter установила новый рекорд для своего сервиса.
Обновлено в 09:41
Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Авто
Land Rover подготовил для России спецверсию Discovery Landmark
Столь значимое событие в истории модели ознаменовалось созданием специальной версии внедорожника Discovery под названием «Landmark».
Обновлено в 07:09
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Общество
В Госдуму внесли проект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Государственную думу законопроект о реновации жилищного фонда в России.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии, сообщили СМИ
Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила в среду телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Бывший президент Перу попытался покончить с собой при задержании
Бывший Президент Перу Алан Гарсия экстренно доставлен в больницу после того, как полицейские прибыли к нему домой для задержания.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре
Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Авто
Компания Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
В Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44