Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачиГазета.Ru 02:36
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи. Об этом сообщает "Российская газета".
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Футбол
Адвокат Мамаева усомнился в законности итогового решения суда
Обновлено в 05:19
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» сыграют третий матч финала Кубка Гагарина в Балашихе
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В центре Гая сняли на видео привязанного к дереву медведя
16 апреля неподалёку от ЦДТ «Радуга» прохожие заметили привязанного к дереву бурого медведя.
Обновлено в 03:25
Интернет
NBC: Facebook использовал данные пользователей для лидерства на рынке
Компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке, сообщает NBC со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение канала.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Кино
Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва
Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Apple и Qualcomm урегулировали патентный спор
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года суд присяжных округа Сан-Диего в Калифорнии признал компанию Apple виновной в нарушении патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm.
Обновлено вчера в 16:14
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Спартак» отпразднует день рождения 20 апреля, вход на мероприятие свободный
Мероприятие в честь 97-летия красно-белых пройдёт 20 апреля на территории «Открытие Арены», вход будет свободным.
Обновлено в 04:34
Футбол
Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
На Украине солдат-срочник сбежал с оружием из воинской части
"Сообщаем, что вечером 16 апреля 2019 года с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Авто
Появились первые сведения о третьей генерации Renault Duster
Автогигант Renault собирается приступить к созданию обновленной, уже третьей по счету генерации, популярного в России паркетника Duster.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе
Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Театры
Башдрамтеатр получил премию «Золотая Маска»
Башкирский драмтеатр имени Мажита Гафури получил Первую спецпремию Жюри драматического театра и театра кукол «Золотая маска» за сценическое прочтение романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Обновлено в 04:51
Технологии
РИА Новости и World of Tanks расскажут о танках в необычном формате
РИА Новости и разработчики популярной онлайн-игры World of Tanks из Wargaming.net. расскажут историю боевых бронированных машин, а также о лучших конструкторах, легендарных асах, засекреченных проектах и грандиозных танковых сражениях в новом подкасте "Танки".
Обновлено в 04:56
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
Обновлено в 02:14
Экономика
ВВП Китая вырос в I квартале на 6,4%
Экономика КНР выросла в первом квартале на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось чуть выше ожиданий экономистов, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Обновлено в 00:49
Политика
Украинский депутат от фракции Порошенко устроил драку в прямом эфире
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко устроил потасовку с экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко во время ток-шоу на местном телеканале, пишет RT.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова
«ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.
Обновлено в 04:48
Здоровье
С начала весны в Петербурге от укусов клещей пострадали 58 человек
Во вторник, 16 апреля, стало известно, что с начала весны за помощью к петербургским медикам из-за укусов клещей обратились 58 человек, в том числе 17 детей.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09