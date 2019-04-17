Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачиГазета.Ru 02:36
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи. Об этом сообщает "Российская газета".
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Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Экономика
ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников
В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Названа возможная причина пожара в соборе Парижской Богоматери
Часть собора сгорела два дня назад. Несколько дней назад во Франции сгорел один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:51
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник
Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.
Обновлено в 01:41
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Космос
В NASA раскрыли секрет флагов США, установленных на Луне
Бывший сотрудник NASA Пол Спудис раскрыл секрет флагов США, установленных на Луне.
Обновлено 15 апреля в 00:15
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено 15 апреля в 12:02
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Интернет
TikTok запретили в Индии за распространение порно
Суд Индии обязал Apple и Google убрать приложение TikTok из App Store и Google Play из-за наличия роликов порнографического характера.
Обновлено вчера в 11:27
Спорт
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Президент Эквадора заявил о встречах Ассанжа с хакерами в посольстве
Президент Эквадора Ленин Морено обвинил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что он неоднократно встречался с хакерами в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 00:48
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Наука
В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях
Новое любопытное археологическое открытие сделано в Перу: учёные обнаружили останки сотни морских свинок, принесённых в жертву инками.
Обновлено 15 апреля в 09:10
Шоу-бизнес
Эмбер Херд отсудила у Джонни Деппа лошадь
Обновлено вчера в 12:00
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Во вторник власти Украины обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Россией моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 14:43
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Обновлено в 00:37
Политика
Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил»
Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Вашингтон и Варшава планируют усилить военное присутствие США в Польше
Bloomberg сообщает, что страны пока не пришли к общему мнению о том, создавать ли США крупную военную базу в Польше, либо постепенно повышать военное присутствие в республике.
Обновлено в 01:36
Происшествия
На химзаводе в Японии произошел взрыв
Один человек пострадал в результате взрыва на территории химического завода на западе Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:40
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44