Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачиГазета.Ru 02:36

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи. Об этом сообщает "Российская газета".
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Кадастровая палата дала рекомендации по покупке дачи

Московский Комсомолец04:38

Кадастровая палата предупредила, какие дачи опасно покупать

Российская газета01:00

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Газета.Ru02:36

Россиянам дали советы по сделкам с загородной недвижимостью

News.ru01:56

Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи

РБК01:00

Пять советов, как правильно купить дачу

Комсомольская правда01:00

Кадастровая палата назвала правила безопасной сделки по покупке дачи

Известия03:50
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Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено в 06:53
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур мечтает родить девочку

33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.
Обновлено в 03:29
Экономика

Саратовский завод «Тантал» может стать банкротом

16 апреля Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск ООО "Газпром межрегионгаз Саратов" о признании ПАО "Тантал" банкротом.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Владимира Зеленского избили люди в масках

Обновлено в 07:03
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено вчера в 01:49
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено в 04:54
Общество

Ginza вложит 1,7 млрд рублей в новое пространство у Таврического сада

Международный ресторанный холдинг Ginza Project намерен инвестировать 1,7 млрд рублей в создание нового общественного пространства возле Таврического сада.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за двух леопардов

Обновлено в 05:06
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

Начались оценочные испытания снайперской винтовки «Уголек»

В Подольске начались оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек".
Обновлено в 03:03
Политика

Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса

Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:46
Экономика

До 10 млн безработных появится в России

Лишиться работы могут от шести до десяти миллионов граждан России.
Обновлено в 04:13
Авто

«АвтоВАЗ» сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

Компания «АвтоВАЗ» отправит в серийное производство новую модификацию LADA XRay, оснащенную вариатором.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Экономика

Медведев сообщил об устойчивости финансовой модели развития экономики

Финансовая модель развития экономики России не нуждается в корректировке, она более устойчива, чем модели развития ряда развитых стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:05
Политика

В ЛНР потребовали от Зеленского плана окончания войны на Донбассе

Советник главы ЛНР сообщил НСН, что у жителей самопровозглашенной республики нет оснований поддерживать кандидата Зеленского.
Обновлено в 04:36
Политика

Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации

В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Авто

Haima представила серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей

Цены пока не объявлены, но ожидается, что базовая версия кроссовера обойдется минимум в 89 900 юаней (около 860 тыс. рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:13
Политика

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе 19 апреля

Действующий президент Петр Порошенко согласился с предложением кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19.00, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика

В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина

В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Политика

Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов

По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено вчера в 07:59
Хоккей

Хоккеист Кучеров прокомментировал провал «Тампы» в Кубке Стэнли

"Лайтнинг" всухую проиграли серию первого раунда "Коламбусу" (0-4).
Обновлено в 06:35
Технологии

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Уроженцы Дагестана убили мужчину за отказ танцевать лезгинку

Обновлено в 04:22
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