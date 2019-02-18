Общество
Марий Эл вошла в ТОП-20 регионов России с самым низким качеством жизниГТРК Марий Эл 05:00
Республика Марий Эл по итогам 2018 года заняла 66 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, составленном РИА «Рейтинг». В сравнении с 2017 годом позиция республики ухудшилась (в 2017 году – 63 место рейтинга).
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Омская область немного ухудшила позиции в рейтинге регионов по качеству жизни
Коммерческие Вестивчера в 22:54
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Экс-сотрудница «Конкорда» рассказала о чудовищных условиях на предприятии «повара Путина»
Экс-сотрудница компании Московский школьник (входит в компанию Конкорд Евгения Пригожина) Наталья Шилова дала большое интервью сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, в котором рассказала, как на самом деле работает предприятие, обеспечивающее питанием детские сады и школы столицы.
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Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
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