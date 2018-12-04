Экономика
Со стороны России за разработку нового регламента отвечает Минфин, отметил представитель ЕЭК. «Минфин дал замечание по этому пункту документа», – ответил представитель министерства на вопрос о пиве, но в чем заключается замечание, не сказал.
Ведомости16:12
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с чего всё началось
Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Ведомости16:12
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Энергетика
Катар уведомил ОПЕК о намерении выйти из картеля
Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо получил письмо от министра энергетики Катара с уведомлением о намерении Дохи прекратить членство в Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 21:19
Экономика
Производитель шпрот из Латвии посетовал на убытки из-за эмбарго России
Обновлено в 23:36
Экономика
Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах
Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 23:38
Экономика
ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб
Временная администрация, управляющая банком «Агросоюз», выявила операции по выводу активов на сумму более 7 млрд руб. бывшим руководством и собственниками банка.
Обновлено в 23:32
Финансы
Итоги дня: рубль укрепился, акции подорожали, нефть поднялась выше $60
В ближайшее время рост спроса на рисковые активы и недооцененность рубля относительно текущих уровней рынка энергоносителей может дать российской валюте возможность для укрепления в район ₽65–66 по отношению к доллару, предсказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Обновлено в 13:58
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 16:36
Экономика
«Уралкалий» уходит с крупнейших мировых рынков минеральных удобрений
«Уралкалий» направит продукцию, предназначавшуюся ранее для Индии и Китая, на более доходные рынки.
Обновлено в 18:05
Финансы
Еврогруппа поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Римом
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) полностью поддержала позицию Еврокомиссии в бюджетном споре с Италией.
Обновлено в 22:44
Экономика
Конфискация имущества оказалась убыточной для государства
Хранение дороже продажи Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи.
Обновлено в 23:00
Экономика
Сектор роста: экспорт продукции АПК стремится к майскому указу
Обновлено в 22:10
Экономика
Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены
Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 22:15
Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 23:00
Экономика
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 13:16
Финансы
Московская биржа начала торги японской иеной
В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока, обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией, уточняется в сообщении.
Обновлено в 13:41
Экономика
Банк взыскивает с разреза «Краснобродский Южный» 9,5 миллиарда рублей
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Альфа-банка, обращение в суд связано с наличием просроченной задолженности ООО «Краснобродский Южный» в объеме 9,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 22:15