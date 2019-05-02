Политика
Качественная российская нефть начала поступать в БеларусьSnob.ru вчера в 08:12
Отмечается, что загрязненную органическими хлоридами нефть из российского участка нефтепровода «Дружба» вытеснили в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча».
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Кондиционная российская нефть по нефтепроводу «Дружба» поступила на границу Белоруссии
Эхо Москвывчера в 09:30
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