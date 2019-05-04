Политика

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском 11:15

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.
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Белоруссия приступает к переработке чистой нефти из трубопровода «Дружба»

Коммерсантъ12:59

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

RT на русском11:15

Белорусская сторона подтвердила поступление чистой нефти из РФ на станцию «Мозырь»

Говорит Москва11:43

В Минэнерго заявили о поступлении качественной российской нефти на Мозырский НПЗ

Парламентская газета11:15

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новости11:10

В Белоруссии подтвердили, что на станцию «Мозырь» поступила качественная нефть из России

ТАСС11:51

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

РБК10:57
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусь12:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:04, Ашберн
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Общество

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Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео, которое он записал в честь своего чемпионства в чемпионате России.
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В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
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Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

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За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке

Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
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В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
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В Раде созвали срочное совещание после встречи Зеленского и Парубия

Сразу после беседы Парубий созвал внеочередное заседание парламента, которое состоится сегодня, 4 мая в 15.00 по местному времени, передает «Диалог.UA».
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Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
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Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

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В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов

В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
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В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
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Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек

На прошлой неделе протестовали 5,5 тыс. человек, из них в Париже — 2,6 тыс. Акции "желтых жилетов" начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин.
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Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

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Хоккей

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Обновлены Renault Master и Renault Trafic

Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
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США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
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Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
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