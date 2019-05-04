Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском 11:15

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

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