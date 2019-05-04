Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском 11:15
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского
Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 1:0 (Перерыв)
Уже 4 мая питерский "Зенит" может стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС
Обновлено вчера в 09:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
В Москве из-за пришедшего антициклона ожидаются дожди и теплая погода. В субботу, 4 мая, днем будет облачно с прояснениями, местами осадки.
Обновлено в 00:01
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Хоккей
Чехия — Швеция 1:0 (1-й период)
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Павел Табаков побрился налысо для новой роли
Поклонники увидели его побритым налысо в тюремной форме. Так актер анонсировал съемки в новом фильме, название которого пока не известно.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Два льва напали на работника зоопарка в Германии, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных.
Обновлено в 11:56
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено в 08:46
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Происшествия
На западе Москвы упал башенный кран
Крановщица пострадала при падении башенного крана на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up
Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Обновлено в 11:33
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Космос
Радиоактивные элементы появились благодаря взрыву нейтронных звезд
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Евросоюз намерен сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном
Париж, Лондон, Берлин и Брюссель намерены сохранить финансовые и торговые каналы с Ираном, несмотря на решение США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, и призывают Москву и Пекин сделать то же самое.
Обновлено в 11:54
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева увидела судьбу финалистов детского «Голоса» во сне
Оказалось, что Пугачевой приснился сон, который она сочла вещим. По словам исполнительницы, у Роберта Багратяна будет своя известная группа.
Обновлено в 11:29
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02