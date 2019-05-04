Политика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском вчера в 11:15
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.
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Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура
Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Лайнер, выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт, сообщает РИА Новости. В Шереметьево горит пассажирский самолёт.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в жутком ДТП
Трагедия произошла в Краснодарском крае – в жуткой автомобильной аварии погибли звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 09:39
Культура
Ержан Максим примет участие в престижном британском шоу
Обновлено в 10:25
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены
Обновлено в 16:14
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Происшествия
СМИ: 13 человек погибли в Sukhoi Superjet из-за попытки пассажиров спасти свои вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево, стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, передает со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 16:13
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Кино
Джордж Мартин анонсировал спин-офф «Игры престолов»
Автор книг серии «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин анонсировал продолжение всемирно известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево
По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия
РЕН ТВ восстановил трагедию по секундам: эксклюзивные кадры аварийной посадки лайнера в «Шереметьево»
Напомним, самолет "Сухой Суперджет 100" совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после взлета.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Назван размер компенсации родным погибших пассажиров «Аэрофлота»
Размер компенсации пострадавшим и родственникам погибших пассажиров на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 составит до 2,025 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.
Обновлено в 15:22
Политика
Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо
Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %
Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Из квартиры в Москве сбежала рысь
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни
Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
Обновлено в 10:22
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08