Политика

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском вчера в 11:15

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.
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Нефть поставили по «Дружбе»

Российская газета13:41

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

РБКвчера в 10:57

«Чистая» нефть из России поступила на белорусский НПЗ в Мозыре

Газета.Ru10:04

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Мозырский НПЗ завтра приступит к переработке качественной нефти из России

Говорит Москва08:51

В Белоруссию поступила качественная российская нефть

РИА Новостивчера в 11:10

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

Вести.Ru10:32
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Чистую российскую нефть Мозырский НПЗ начнет перерабатывать с 6 мая

КП - Беларусьвчера в 12:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
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Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

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Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Евротура

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в заключительном матче последнего этапа Евротура.
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Происшествия

В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский лайнер

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Трагедия произошла в Краснодарском крае – в жуткой автомобильной аварии погибли звезды Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

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Аварийно-спасательные работы в Шереметьево завершены

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«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе

Обновлено в 11:48
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СМИ: 13 человек погибли в Sukhoi Superjet из-за попытки пассажиров спасти свои вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево, стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, передает со ссылкой на информированный источник.
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СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Джордж Мартин анонсировал спин-офф «Игры престолов»

Автор книг серии «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин анонсировал продолжение всемирно известного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 05:54
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
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РЕН ТВ восстановил трагедию по секундам: эксклюзивные кадры аварийной посадки лайнера в «Шереметьево»

Напомним, самолет "Сухой Суперджет 100" совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после взлета.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Назван размер компенсации родным погибших пассажиров «Аэрофлота»

Размер компенсации пострадавшим и родственникам погибших пассажиров на борту лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 составит до 2,025 млн рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского союза страховщиков.
Обновлено в 15:22
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Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
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Самолет с президентом Греции на борту экстренно сел на Крите

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Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
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Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
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Гаджеты

В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %

Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
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Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

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Из квартиры в Москве сбежала рысь

Обновлено в 08:01
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Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни

Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
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Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
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