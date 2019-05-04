Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском вчера в 11:15

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

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Происшествия В аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский лайнер Лайнер, выполнявший рейс Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт, сообщает РИА Новости. В Шереметьево горит пассажирский самолёт.

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Происшествия МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия СМИ: 13 человек погибли в Sukhoi Superjet из-за попытки пассажиров спасти свои вещи Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево, стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, передает со ссылкой на информированный источник.

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