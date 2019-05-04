Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в БелоруссииRT на русском вчера в 11:15

Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики России.

Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии

Футбол Артур Юсупов: «Никогда не болел за „Спартак“, но теперь придется» Никогда не болел за «Спартак», но теперь придется болеть за них в матче против «Крыльев Советов», чтобы занять хорошее место в таблице.

Политика Гуайдо признал провал попытки свергнуть Мадуро Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

Футбол «Аякс» завоевал Кубок Голландии "Аякс" стал обладателем Кубка Голландии. В финальном матче команда Эрика тен Хага разгромила "Виллем II" со счётом 4:0.

Футбол «Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Происшествия Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при возгорании SSJ 100 Двое пострадавших при аварийной посадке Superjet 100 в Шереметьево находятся в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение российского Минздрава.

Происшествия Кошелек, шарф и сумку Louis Vuitton украли у зампрефекта ЮВАО Москвы Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юрие Беседине, заместителе префекта Юго-Восточного административного округа Москвы, чья квартира на западе города была ограблена неизвестными.

Происшествия В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать» Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.

Общество Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».

Культура Ушла из жизни Леонора Эллинская Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.

Космос И все-таки они существуют: Ученые считают встречу с пришельцами неизбежной Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли считают, что в так называемой «обитаемой зоне» существуют более 40 млрд экзопланет, которые имеют подходящую для жизни температуру.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Политика Украина надеется на «хорватский сценарий» возвращения Крыма и Донбасса Вернуть Донбасс под свой контроль Киев рассчитывает с помощью миротворческой миссии под мандатом ООН с учетом «ошибок хорватского сценария», заявил заместитель украинского министра «по делам временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

Происшествия В России нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных жителей В Новгородской области рядом с деревней Жестяная Горка нашли братскую могилу мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура "Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.

Происшествия Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».

Авто Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.