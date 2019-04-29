Энергетика
Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН вчера в 09:11
Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Постпред главы Хакасии отчиталась о доходах
Постоянный представитель Хакасии в Москве Юлия Исмагилова в 2018 году заработала 2,8 млн рублей, говорится на официальном сайте правительства республики.
Обновлено в 00:20
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что руководство сочтет их лучшими кандидатурами для командировок.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности нанести удар «там, где его не ожидают».
Обновлено вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы отреагировала на иск немецкого агентства к певице
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Шоу-бизнес
Андрей Губин страдает от болезни, которую сам себе придумал
Обновлено вчера в 18:30
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 01:22
Кино
«Мстители. Финал» установили рекорд по кассовым сборам
Стало известно, что последняя часть фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 01:13
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Жители ЛНР бросились получать российские паспорта
Указа президента России об упрощенном предоставлении гражданства жителям ДНР и ЛНР начали реализовывать на практике.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева экстремально похудела
Поклонники обеспокоены состоянием любимой спортсменки.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В США неизвестный выиграл $2 млн в лотерею и не явился за деньгами
Неизвестный выиграл в техасскую лотерею Quick Pick два миллиона долларов, но так и не явился за деньгами, сообщил телеканал CNN.
Обновлено в 01:01
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: «Всегда буду благодарен Семаку»
Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит" Сергей Семак – о Лиге чемпионов, Азмуне и Маркизио Дзюба и Азмун – Вы долго работали с Артемом Дзюбой.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск
В трудовом законодательстве четко закреплено: если отпуск пришелся на праздники, то он продлевается на количество праздничных дней.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Тоттенхэм – Аякс. Георгий Черданцев: «Аякс заслужил финал»
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Аякс.
Обновлено вчера в 19:01
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01