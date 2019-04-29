Энергетика
Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11
Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Финансы
Совокупная выручка «Магнита» превысит 320 млрд рублей в 1 квартале
30 апреля "Магнит" опубликует результаты за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 07:50
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали
Обновлено в 10:50
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Монахиня озвучила неожиданную версию смерти Фриске и Началовой
Ничуть не меньше поклонников шокировала внезапная смерть Юлии Началовой, скончавшейся в марте из-за натертой мозоли, которая перешла в гангрену ноги на фоне подагры и диабета 38-летней артистки.
Обновлено в 10:02
Наука
Детектор темной материи нашел рекордно стабильный изотоп
Обновлено в 01:44
Игры
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
Обновлено в 10:58
Происшествия
Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье
Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Футбол
Роман Широков покинул пост спортивного директора «Динамо»
Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
Обновлено в 07:20
Общество
В Нижнем Тагиле сироту из детдома поселили в квартиру без окон и пола
Прокуратура Свердловской области расследует решение чиновников поселить воспитанницу детского дома в квартиру без пола и окон.
Обновлено в 06:21
Авто
Renault объявила дату премьеры нового кросс-купе Renault Arkana
По сообщению пресс-службы французского бренда, 22 мая 2019 года в Москве на специальном мероприятии состоится официальная презентация серийного кросс-купе для российского рынка Renaut Arkana.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Политика
Мосгордума приняла законопроект об электронном голосовании
Программное обеспечение для электронного голосования установят на портале государственных и муниципальных услуг Москвы.
Обновлено в 06:02
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
В апреле жители КНР вывезли через пункт пропуска «Нижнеленинское» Еврейской автономной области (ЕАО) 80 собак и кошек.
Обновлено в 04:27
Футбол
Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»
Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Авто
Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Британка потеряла сотни тысяч фунтов из-за любви к Джейсону Стэйтему
Женщина не стала приводить точную сумму, которую она доверила мошеннику, однако отметила, что речь идет о сотнях тысяч фунтов.
Обновлено в 08:19
Культура
Поклонники Mortal Kombat собрали «фаталити» из всех игр в одном видео
Поклонники серии видеоигр Mortal Kombat смонтировали в одном видео все «фаталити» от первой до недавно вышедшей 11-й части.
Обновлено в 10:38
Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Тюмени мужчина расстрелял из пистолета маршрутное такси
Тюменец расстрелял маршрутное такси. Мужчина ехал на пассажирском сиденье легкового автомобиля.
Обновлено в 04:31