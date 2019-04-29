Энергетика

Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11

Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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Чистая нефть из России достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции трубопровода «Дружба»

Эхо Москвы11:17

Качественная нефть из России достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»

ТАСС08:40

В кабмине заявили о поступлении качественной нефти к границе Белоруссии

РБК07:52

Чистая российская нефть достигла приграничной зоны с Беларусью

Российская газета08:17

Чистая российская нефть приблизилась к границе с Белоруссией

Газета.Ru08:16

Россия заявила о начале поставок чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:32

Россия и Белоруссия не могут договориться о чистоте нефти

Ведомости08:18
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Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры

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