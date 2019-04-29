Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11

Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

Качественная нефть из России достигла границы с Белоруссией

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