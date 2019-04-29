Энергетика
Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11
Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Энергетика
В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок
Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой
38-летняя Дарина Эрвин показала новое фото с мужем.
Обновлено в 10:58
Здоровье
Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века
Вспышка заболеваемости корью на территории США стала самой масштабной в стране за последние 25 лет.
Обновлено в 11:58
Экономика
«Водоканал» переплатил поставщику электричества 1 млрд 778 млн рублей
В результате проверки, которую в апреле провел «Водоканал», выяснилось, что за последние три года предприятие переплатило за электроэнергию 1 млрд 778 млн рублей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Общество
Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси
Президент России Владимир Путин за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоил звание Героя Труда России жителю Дальнего Востока Сергею Антонову, который, по информации пресс-службы полпредства в Дальневосточном федеральном округе, помог возродить промысел сельди иваси.
Обновлено в 11:40
Культура
Путин отметил значимость вклада фонда «Новые имена» в развитие культуры
Президент добавил, что благодаря плодотворной многогранной деятельности фонда молодые музыканты, художники, поэты имеют возможность заниматься искусством, совершенствовать своё мастерство, перенимать у авторитетных наставников ценный опыт и знания.
Обновлено в 12:19
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Экономика
ЦБ рассказал о реальном размере активов страховщиков-банкротов
По данным ЦБ, недостача активов страховщиков, которые позже были признаны банкротами, составила 2,49 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Военный историк объяснил появление «белухи-шпионки» у берегов Норвегии
Приплывшая к норвежским берегам белуха не может быть связана с российским флотом, заявил военный историк Юрий Кнутов.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Русская девушка Джонни Деппа скрывается в доме своего отца
Согласно западным источникам, русская танцовщица гоу-гоу Полина Глен вернулась в Россию в дом отца, чтобы избежать чрезмерного внимания журналистов.
Обновлено в 07:47
Политика
В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал
Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Технологии
«Лаборатория Касперского» назвала общее количество хакеров в мире
В результате проведенных подсчетов выяснилось, что в общем в мире насчитывается несколько десятков тысяч людей, к которым может быть применен термин "хакер".
Обновлено в 05:15
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали тренеров на новый сезон
Обновлено в 12:49
Общество
Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»
Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ
«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29