Энергетика

Качественная нефть из России достигла границы с БелоруссиейФАН 09:11

Качественная нефть из России достигла диспетчерской станции «Унеча» на нефтепроводе «Дружба», вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.
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Чистая нефть из России достигла приграничной с Белоруссией диспетчерской станции трубопровода «Дружба»

Эхо Москвы11:17

В кабмине заявили о поступлении качественной нефти к границе Белоруссии

РБК07:52

Россия заявила о начале поставок чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

Коммерсантъ08:32

Чистая российская нефть достигла приграничной зоны с Беларусью

Российская газета08:17

Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти

Газета.Ru08:54

Качественная нефть из России достигла приграничной с Белоруссией станции «Дружбы»

ТАСС08:40

Россия и Белоруссия не могут договориться о чистоте нефти

Ведомости08:18
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Энергетика

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На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
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«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России

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