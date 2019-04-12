Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада ПобедыРоссийская газета 02:15

В Сети появились фото и видео прототипа российского люксового автомобиля Aurus в кузове "кабриолет". Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади. Несмотря на глубокий камуфляж, можно разглядеть, что дизайн кабриолета выполнен в стилистике Aurus Senat S600.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади

Motor05:24

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

Life.ruвчера в 10:32

Кабриолеты Aurus впервые проехали по Красной площади

Журнал Авто.ру02:19

Блогеры показали кабриолет Aurus, на котором 9 Мая поедет Шойгу

SM Newsвчера в 15:20

Кабриолет для президента: Aurus Senat, первые кадры из центра Москвы

Somanyhorsesвчера в 11:55

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

Авторадиовчера в 11:54

Зрителям на Красной площади показали секретные Aurus - фото

Царьград05:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Технологии

Walt Disney запустит свой онлайн-кинотеатр

Обновлено в 08:38
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Спорт

Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке

По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Космос

NASA подвело итоги эксперимента близнецов

Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
Обновлено в 07:35
Экономика

«Газпром» провел серию кадровых перестановок

"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Происшествия

Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

После слухов о расставании с мужем Алсу стала похожа на мумию

Ну, а что касается развода, то директор Алсу категорически опроверг все эти слухи, назвав бредом.
Обновлено в 06:02
Космос

На МКС произошла утечка нескольких десятков килограммов жидкого метана

Обновлено в 10:30
Кино

Скончался режиссер Сергей Страхов

Обновлено в 10:13
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Космос

В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

Обновлено в 10:58
Политика

Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок

Обновлено в 07:45
Космос

58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос

Кадры старта корабля «Восток» 12 апреля 1961 года облетели весь мир.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика

Украина объявила в розыск капитана «Норда»

Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Политика

Путин отметил успешную работу Volkswagen в России

Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море

Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Экономика

Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты

Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Общество

Российского священника отправили служить в село из-за фото жены

Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Рязани из-за угрозы взрывов проверяют больницы и торговый центр

Обновлено в 08:42
Экономика

На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Политика

Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное