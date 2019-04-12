Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада ПобедыРоссийская газета 02:15
В Сети появились фото и видео прототипа российского люксового автомобиля Aurus в кузове "кабриолет". Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади. Несмотря на глубокий камуфляж, можно разглядеть, что дизайн кабриолета выполнен в стилистике Aurus Senat S600.
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В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
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Обновлено в 08:38
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Спорт
Российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке
По итогам двух дней командного чемпионата мира сборная России осталась третьей, но сократила отставание от японских фигуристов до девяти очков, половину из которых вполне могут отыграть Забияко и Энберт в произвольной программе пар.
Обновлено в 10:04
Космос
NASA подвело итоги эксперимента близнецов
Скотт Келли провел примерно год на борту Международной космической станции (МКС), в то время как его брат оставался на Земле: NASA посмотрело, как пребывание в космосе сказалось на теле астронавта.
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Экономика
«Газпром» провел серию кадровых перестановок
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Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
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После слухов о расставании с мужем Алсу стала похожа на мумию
Ну, а что касается развода, то директор Алсу категорически опроверг все эти слухи, назвав бредом.
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Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
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Экономика
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По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
«Транснефть» считает удовлетворительным состояние нефтепровода «Дружба», о возможной остановке которого на ремонт ранее заявили в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Космос
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 10:58
Политика
Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок
Обновлено в 07:45
Космос
58 лет назад Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос
Кадры старта корабля «Восток» 12 апреля 1961 года облетели весь мир.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
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Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Политика
Пашинян ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что все конфликты в мире должны решаться путем диалога.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01