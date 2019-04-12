Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада ПобедыРоссийская газета 02:15

В Сети появились фото и видео прототипа российского люксового автомобиля Aurus в кузове "кабриолет". Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади. Несмотря на глубокий камуфляж, можно разглядеть, что дизайн кабриолета выполнен в стилистике Aurus Senat S600.
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