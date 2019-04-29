Армия и оружие

Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде ПобедыМИР 24 15:30

Репетиция парада началась по-военному точно в 22 часа. На Красную площадь вынесли красное Знамя победы и российский триколор. Войска поприветствовали министра обороны России Сергея Шойгу и командующего парадом, генерала армии Олега Салюкова.
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Перед строем солдат на Красной площади проехались два кабриолета «Аурус»

Царьград16:45

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы на Красной площади

SM News16:02

Кабриолет Aurus показали на репетиции Парада Победы без камуфляжа — видео

Life.ru15:25

Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде Победы

МИР 2415:30

Кабриолеты Aurus принимают участие в тренировке Парада Победы на Красной площади

РЕН ТВ15:29

Кабриолеты Aurus принимают участие в тренировке парада Победы на Красной площади

ТАСС15:32

Генерал Салюков рассказал об особенностях московского Парада Победы 2019 года

Московский Комсомолецвчера в 11:48
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