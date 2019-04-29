Армия и оружие
Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде ПобедыМИР 24 15:30
Репетиция парада началась по-военному точно в 22 часа. На Красную площадь вынесли красное Знамя победы и российский триколор. Войска поприветствовали министра обороны России Сергея Шойгу и командующего парадом, генерала армии Олега Салюкова.
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Генерал Салюков рассказал об особенностях московского Парада Победы 2019 года
Московский Комсомолецвчера в 11:48
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