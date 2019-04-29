Армия и оружие
Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде ПобедыМИР 24 вчера в 15:30
Всего же в параде примут участие 35 расчетов, а это около 13 тысяч человек. Конечно же, главная новинка этого года – автомобиль, на котором перед началом шествия будут передвигаться командующий парадом и министр обороны – кабриолет Aurus Senat российской разработки.
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Генерал Салюков рассказал об особенностях московского Парада Победы 2019 года
Московский Комсомолец28 апреля в 11:48
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
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В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»
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В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
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ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
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Samsung представила вертикальный телевизор
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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ЦБ ограничил денежные переводы за границу
В России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег в ряд стран, среди которых Вьетнам, Китай, Киргизия и Казахстан, пишут Ведомости.
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