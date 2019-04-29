Авто
Кабриолет Aurus Senat примет участие в параде ПобедыМИР 24 15:30
Всего же в параде примут участие 35 расчетов, а это около 13 тысяч человек. Конечно же, главная новинка этого года – автомобиль, на котором перед началом шествия будут передвигаться командующий парадом и министр обороны – кабриолет Aurus Senat российской разработки.
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Китай успешно запустил два научных спутника «Тяньхуэй-2»
Китай во вторник успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника "Тяньхуэй-2".
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Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20