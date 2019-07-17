Футбол

Каборе подписал контракт с московским «Динамо»РИА Новости 09:27

Полузащитник Шарль Каборе заключил двухлетний контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Каборе перешел в "Динамо" из "Краснодара" на правах свободного агента.
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«Динамо» объявило о переходе Каборе

Sport24.ru09:10

Хохлов представил Каборе в качестве футболиста «Динамо». ФОТО

Sport.ru09:43

«Динамо» заключило с Каборе контракт на два сезона

Soccer.ru09:14

Контракт Каборе с «Динамо» рассчитан на два года

Матч ТВ09:24

Каборе провел первую тренировку в «Динамо»

Спорт-Экспресс09:18

Каборе подписал контракт с «Динамо» на два года и присоединился к команде

Чемпионат09:29

Каборе официально перешел в московское «Динамо» (фото)

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