Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы ее обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет.

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом агентству УНН сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Армия и оружие Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.