Политика
Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом агентству УНН сообщил глава ведомства Владимир Омелян.
РИА Новости15:19
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Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы ее обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет.
— Владимир Омелян, украинский дипломатВзгляд.ру 11:17
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