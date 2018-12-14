Политика

Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию
РИА Новости
15:19

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом агентству УНН сообщил глава ведомства Владимир Омелян.
РИА Новости15:19
Владимир Омелян
Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решения пока нет.
— Владимир Омелян, украинский дипломатМетагазета 10:56
с чего всё началось
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил изданию УНН
, что его ведомство внесло в кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
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