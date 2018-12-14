с чего всё началось

Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета Министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решения пока нет.

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Об этом агентству УНН сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

Политика Политика Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Политика Политика Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

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Армия и оружие Армия и оружие ДНР привела войска в полную боевую готовность Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Политика Политика Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Политика Политика Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.

Армия и оружие Армия и оружие Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики обстреляли окраины Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также окраины города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.