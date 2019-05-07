Кабмин выделит 450 млн рублей на жилье пострадавшим от пожаровThe Moscow Post 09:52

Российское правительство подготовило проект распоряжения о выделении 450 миллионов рублей на строительство и покупку жилья для пострадавших при пожарах в Забайкалье, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Кабмин выделит 450 млн рублей на жилье пострадавшим от пожаров

Кино Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Наука «Нейроны покемонов» подтвердили теорию формирования зрительной коры Как утверждают авторы статьи в Nature Human Behavior, расположение этой области подтверждает гипотезу о том, что топография зрительной коры формируется в соответствии с положением объектов в визуальном поле.

Гаджеты Google презентовал новую версию Android Американская компания Google завершила презентацию новой мобильной операционной системы Android Q. На конференции Google I / O 2019 в Калифорнии произошла презентация новой системы Android Q. Ранее она уже была доступна в виде бета-версии, поэтому на мероприятии ей уделили не очень много времени.

Армия и оружие Удар «ракетным монстром» по боевикам в Сирии попал на видео Как отмечает Федеральное агентство новостей, военные правительственной армии страны при ударе по позициям террористов в населенном пункте Кабани в Латакии накануне использовали установку Golan-1000, называемую "ракетным монстром", которую разрабатывали сирийские инженеры.

Футбол Месси проходил допинг-контроль после матча с «Ливерпулем» и покинул раздевалку спустя два часа Аргентинца сразу после игры увели на допинг-контроль. Он вышел из раздевалки спустя два часа после окончания матча.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика В Госдепе подтвердили, что посол США на Украине покинет свой пост Ранее об отзыве Мари Йованович сообщили украинские СМИ Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Армия и оружие Названы города, в которых прогремят салюты в День Победы Фейерверки прогремят во всех российских городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных флотов, округов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Общество Учениками французской школы стали 15 баранов Родители записали в ученики одной из начальных школ в коммуне Кре-ан-Бельдон на востоке Франции 15 баранов в борьбе против сокращения классов, пишет во вторник, 7 мая, Le Figaro.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Общество Американская певица нарядилась люстрой Американская певица Кэти Перри появилась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala в костюме люстры.

Экономика Российский фонд подал иск против Литвы на миллиард рублей Фонд сообщил, что подал иск в Международный арбитражный суд (ICC, Париж) о возмещении убытков за "незаконную экспроприацию" правительством Литвы банка Snoras в 2011 г. Уведомление об арбитражном разбирательстве направлено президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министерствам юстиции, иностранных дел, финансов и Банку Литвы.

Происшествия По делу Кокорина и Мамаева начались судебные прения В деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском районном суде Москвы начались прения сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве «Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Происшествия После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Политика «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром» Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Происшествия ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.

Гаджеты «Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25% Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.

Общество Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.