Экономика
Кабмин выделит 450 млн рублей на жилье пострадавшим от пожаровThe Moscow Post 09:52
Российское правительство подготовило проект распоряжения о выделении 450 миллионов рублей на строительство и покупку жилья для пострадавших при пожарах в Забайкалье, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Кабмин выделит почти 500 млн рублей на жильё для пострадавших от пожаров в Забайкалье
Парламентская газета07:03
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В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
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Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
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Экономика
Morgan Stanley уходит из России
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КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
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