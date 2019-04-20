Общество
Кабмин выделит 1 млрд рублей на общежития МГТУ им. БауманаNews.ru 10:59
Около 1,1 млрд рублей будет направлено из бюджета на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Благодаря этому в общежитиях появится 1350 дополнительных мест для студентов университета.
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Кабмин направит около 1,1 миллиарда рублей на реконструкцию общежитий МГТУ им. Баумана
Парламентская газета06:39
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