Экономика

Кабмин выделил регионам 12 млрд руб. на строительство дорог
РБК
00:16

Уточняется, что из них 8,1 млрд руб. пойдет на реализацию крупных проектов в 14 регионах, 2,9 млрд руб. — на развитие и приведение в нормативное состояние дорог в девяти субъектах. Еще 623 млн руб. пойдет на строительство и ремонт дорожных искусственных сооружений в пяти регионах.
РБК00:16

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Регионы получат 12 млрд рублей на модернизацию и развитие автодорог

Life.ru03:33

Кабмин выделил регионам 12 млрд руб. на строительство дорог

РБК00:16

Правительство распределило между регионами 12 млрд рублей на развитие дорог

Коммерсантъ00:16

Правительство РФ выделило Новгородской области миллиард рублей на ремонт дорог

53 новости01:15

Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на модернизацию и развитие автодорог

ТАССвчера в 22:33

Регионы получат более 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию дорог

РИА Новостивчера в 22:24

В 2019 году чиновники пообещали отремонтировать дорогу через Волжскую ГЭС

Блокнот Волжский15 декабря в 04:31
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Энергетика

Россия снизит добычу нефти в первом квартале 2019 года

В декабре 2018-го, несмотря на сложнейшие переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Обновлено в 02:43
Экономика

Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов

Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика

Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банков

Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Обновлено в 03:40
Экономика

СМИ сообщили о новом контракте по реконструкции Госдумы

Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции Госдумы, общая стоимость работ по обновлению помещений нижней палаты парламента может составить 2 миллиарда рублей, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:08
Экономика

Россия в октябре увеличила вложения в госдолг США

В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд.
Обновлено в 01:12
Финансы

«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» достигла 15,3 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Агросоюз", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 15,3 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 03:18
Экономика

В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование

В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.
Обновлено в 02:25
Экономика

Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов

Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
Обновлено в 00:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 8 копеек — до 66,86 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 75,81 рубля.
Обновлено в 02:00
Экономика

Москва вошла в тройку самых дорогих офисных рынков Европы

В мировом рейтинге самых дорогих офисных рынков Москва оказалась на 26-м месте, отмечается в исследовании.
Обновлено в 04:03
Экономика

АвтоВАЗ в 2018 году получит до 6 млрд рублей прибыли

ПАО "АвтоВАЗ" может получить "порядка 5-6 млрд руб." прибыли по итогам 2018 года, заявил гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.
Обновлено в 01:07
Экономика

Ценам на сталь и уголь предрекли падение к 2023 году

Обновлено в 03:40
Экономика

Минстрой: ежегодные 120 млн «квадратов» жилья находятся под вопросом

Планы по строительству 120 миллионов квадратных метров жилья в год находятся под вопросом, сообщил в ходе общественного совета при Минстрое глава министерства Владимир Якушев.
Обновлено в 04:08
Финансы

Региональным бюджетам станет тяжелее

Из-за замедления роста экономики (по прогнозам агентства, увеличение реального ВВП в России составит 1,5% против 1,8% по итогам текущего года) сборы налога на прибыль в региональные бюджеты сократятся, а расходы, в частности социальные, вырастут — федеральный центр требует от субъектов РФ достижения целевых показателей по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено в 03:36
Финансы

Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $58-61/bbl - «Нордеа Банк»

Котировки Brent в районе отметок $58.5/bbl, WTI торгуется на минимумах года, около $49.0/bbl.
Обновлено в 03:37
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