Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится на сайте кабмина. Всего финансирование получат 27 регионов.

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Экономика Экономика Демократизация Госдумы обойдется в два миллиарда рублей Стоимость ремонта Госдумы, начавшегося с предложения спикера нижней палаты Вячеслава Володина придать залу заседаний более демократичную форму амфитеатра, возросла втрое, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 18 декабря.

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