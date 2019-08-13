Лесные пожары

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровРоссийская газета вчера в 05:47

Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в Сибири

РБКвчера в 09:55

Правительство выделило 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Новая газетавчера в 07:17

Правительство распорядилось выделить финансы на борьбу с лесными пожарами

JustMedia12 августа в 01:38

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

ТАССвчера в 05:31

6 миллиардов рублей выделят на тушение пожаров

Прима12 августа в 09:32

Правительство выделило почти шесть миллиардов на тушение лесных пожаров

РИА Новостивчера в 06:00

6 млрд рублей возьмут из резервов на тушение лесных пожаров в Сибири

Курьер. Среда. Бердск11 августа в 21:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском

Обновлено вчера в 16:41
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Обновлено вчера в 20:50
Футбол

Ловчев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту»

Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
Религия

Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

На Волге загорелся теплоход «Святая Русь»

По данным МЧС, пожар на теплоходе начался в 11:40 в затоне Сибирский у города Бор Нижегородской области.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя

Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Общество

В Ленобласти построят завод электротехнического оборудования

Во вторник, 13 августа, в Ленобласти заложили первый камень производственного комплекса АО "Хакель".
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

«Военно-промышленная компания» купит завод гусеничных шасси

Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий рассказал, что в настоящий момент в компании идёт 17 опытно-конструкторских работ, которые будут завершены в ближайшее время и это будут машины в новых весовых категориях, в том числе, и на гусеничном ходу, передаёт ТАСС.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность

Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол

Валерий Карпин оценил Шомуродова и Норманна в 50 млн евро

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что футболистов Эльдора Шомуродова и Матиаса Норманна он оценивает в 50 млн евро каждого.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

Меркель подтвердила намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вина

Обновлено в 01:00
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено вчера в 08:24
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:47
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Две легковушки насмерть сбили женщину в Екатеринбурге

От удара пешехода отбросило на соседний участок дороги, где его сбил еще один автомобиль «Киа Рио», сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено вчера в 07:33
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул пенсионерку вместо оказания помощи и уехал

В Ростове фельдшер скорой вместо оказания помощи пнул ногой пенсионерку, лежавшую на тротуаре, и уехал.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40

Обновлено в 01:40
Космос

Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»

Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное