Лесные пожары

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровРоссийская газета 05:47

Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

ТАСС05:31

Правительство выделило 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

Новая газета07:17

Медведев выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири

RT на русском06:56

Правительство выделило почти шесть миллиардов на тушение лесных пожаров

РИА Новости06:00

Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в Сибири

РБК09:55

Кабмин выделил около шести миллиардов рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и Дальнем Востоке

Эхо Москвы05:31

«Если б не Путин, был бы конец»: иркутские власти проиграли бой со стихией

Ридусвчера в 17:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве

Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Авто

Nissan уменьшил цены на кроссоверы Terrano, Qashqai и X-Trail

Обновлено в 04:23
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Баскетбол

Джеди Осман: «Сборную США сложно победить, но можно»

Напомним, что сборная Турции сыграет в группе с командами США, Японии и Чехии. Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
Обновлено в 11:54
Политика

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
Обновлено в 11:41
Политика

Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата

Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.
Обновлено в 12:28
Общество

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 11:47
Спорт

Штангистка Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет

Обновлено в 10:37
Происшествия

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены

Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика

Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать

«В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.
Обновлено в 06:14
Кино

Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье

Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Футбол

Канте может пропустить матч за Суперкубок УЕФА

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем против «Ливерпуля» в рамках Суперкубка УЕФА рассказал о травме Н’Голо Канте, о сильных сторонах соперника и шансах на победу в предстоящей встрече.
Обновлено в 11:35
Политика

Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов страны

«Внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», – говорится в сообщении МВД Киргизии, передает РИА «Новости».
Обновлено в 07:54
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Общество

В Москве увеличили премии молодым учёным

Увеличен размер премий правительства Москвы молодым учёным — с 1,5 млн до 2 млн рублей.
Обновлено в 11:20
Религия

Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге

Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Наталья Рудова посмеялась над слухами о своей беременности

Отечественная актриса Наталья Рудова посмеялась на слухами о своей беременности, распространяемыми прессой.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области

На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:02
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество

Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро»

Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

«Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия

«Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.
Обновлено в 06:15
Общество

Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете

В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное