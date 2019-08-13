Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Политика Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Баскетбол Джеди Осман: «Сборную США сложно победить, но можно» Напомним, что сборная Турции сыграет в группе с командами США, Японии и Чехии. Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Политика Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.

Политика Россия в ответ выдворила из страны украинского дипломата Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к российскому самолёту с министром обороны Сергеем Шойгу на борту, однако был отогнан Су-27 ВВС РФ.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Четыре человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний.

Происшествия Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском отменены Очередные испытания на военном полигоне под Северодвинском, из-за которых е два не началась эвакуация жителей поселка Ненокса, отменены.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Беглов на дебатах: В Петербурге накопились проблемы, их пора решать «В городе накопилось огромное количество проблем, их необходимо решать», — заявил Александр Беглов в ходе своего выступления.

Кино Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома» Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, пишут «Ведомости».

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.

Футбол Канте может пропустить матч за Суперкубок УЕФА Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем против «Ливерпуля» в рамках Суперкубка УЕФА рассказал о травме Н’Голо Канте, о сильных сторонах соперника и шансах на победу в предстоящей встрече.

Политика Замглавы МВД Киргизии уволен за предательство интересов страны «Внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», – говорится в сообщении МВД Киргизии, передает РИА «Новости».

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Общество В Москве увеличили премии молодым учёным Увеличен размер премий правительства Москвы молодым учёным — с 1,5 млн до 2 млн рублей.

Религия Архитекторы предложили футуристический проект храма в Екатеринбурге Архитектурная студия Rock представила футуристический проект храма Святой Екатерины на одной из площадок, которая войдет в опрос о месте строительства собора.

Шоу-бизнес Наталья Рудова посмеялась над слухами о своей беременности Отечественная актриса Наталья Рудова посмеялась на слухами о своей беременности, распространяемыми прессой.

Происшествия Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области На трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Общество Utair попросила Минтранс перенести распределение маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Минтранс с просьбой перенести с 13 августа на сентябрь распределение маршрутов «Трансаэро», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании в министерство.

Футбол «Жирона» расторгла контракт с экс-форвардом ЦСКА Думбия «Жирона» на официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с ивуарийским нападающим Сейду Думбия.