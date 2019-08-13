Лесные пожары

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровРоссийская газета 05:47

Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.
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