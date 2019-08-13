Лесные пожары
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровРоссийская газета 05:47
Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.
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Происшествия
В Неноксе под Северодвинском планируется эвакуация
В соцсетях Северодвинска опубликована информация от жителей Нёноксы, что их планируют эвакуировать из посёлка 14 августа.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский дал Богдану новую должность
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.
Обновлено в 09:54
Политика
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро
Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.
Обновлено в 07:31
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА начал переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
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Шоу-бизнес
Канделаки рассказала о приставаниях Кэти Перри
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Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено вчера в 06:15
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Кети Топурия выложила в Сеть фото с возлюбленным
32-летняя певица и вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия отправилась на отдых в Италию вместе с бойфрендом.
Обновлено в 07:44
Футбол
Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от Месси
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
Блокадница, член совета общественного движения «Бессмертный Ленинград» Ирина Зимнева сказала, что у телеведущей и певицы Ольги Бузовой «нет принципов, нет понятий».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»
РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Государственное учреждение "Госгидрография" инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма, чтобы полностью перекрыть заход в порты полуострова иностранных и частично российских судов, сообщила во вторник пресс-служба госучреждения.
Обновлено в 11:05
Политика
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Больше половины медорганизаций Севастополя не получили лицензий
В 2019 году истекает срок, до которого медучреждения Севастополя могут работать без лицензии, однако больше половины организаций так и не получили необходимые документы.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
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Культура
Несколько журналистов радиостанции «Говорит Москва» ушли из коллектива
В редакции отмечают, что основные ведущие, редакторы, корреспонденты, продюсеры и другие сотрудники радиостанции остаются на своих позициях.
Обновлено в 09:04