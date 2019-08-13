Лесные пожары

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровРоссийская газета 05:47

Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Правительство выделило почти шесть миллиардов на тушение лесных пожаров

РИА Новости06:00

Кабмин выделил около шести миллиардов рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и Дальнем Востоке

Эхо Москвы05:31

Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров

Накануне.Ru10 августа в 09:01

Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

ТАСС05:31

Правительство РФ выделит средства на проведение мероприятий по тушению лесных пожаров

Комсомольская правда10 августа в 08:10

Кабмин одобрил бюджетные средства для тушения лесных пожаров

Невские Новости10 августа в 07:17

Минобороны, МЧС и Рослесхоз получат 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров

ТВК10 августа в 07:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика

Песков оценил общение Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Политика

Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Обновлено в 01:16
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве

Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»

Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество

В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Футбол

Франк де Бур - о зарплатах в женском футболе: "Почему они хотят получать наравне с мужчинами?"

Бывший капитан сборной Голландии Франк де Бур высказал свое мнение относительно призывов уровнять зарплаты в мужском и женском футболе.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Обновлено вчера в 12:22
Политика

Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

Обновлено в 01:08
Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию

ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Политика

Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа

Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Общество

В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Обновлено в 02:35
Происшествия

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Обновлено в 04:13
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы

Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество

Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго.
Обновлено в 03:03
Общество

Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков

Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.
Обновлено в 06:45
Кино

Disney может выпустить сиквел «Аладдина»

Обновлено в 04:09
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Обновлено в 03:38
Футбол

Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок УЕФА

Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Челси».
Обновлено в 06:35
Политика

Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»

Обновлено вчера в 08:41
Общество

Аспирант взыскал с Минобороны компенсацию за незаконный призыв в армию

Обновлено вчера в 10:27
Спорт

Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе

«Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе», — заявила гимнастка, слова которой приводит ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика

В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным

Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Спорт

IWF отстранила пятерых российских тяжелоатлетов за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:29
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное