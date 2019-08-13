Лесные пожары
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаровРоссийская газета 05:47
Правительство выделило почти 6 миллиардов рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Проект соответствующего распоряжения кабинетом министров был одобрен на заседании 8 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров
Накануне.Ru10 августа в 09:01
Правительство РФ выделит средства на проведение мероприятий по тушению лесных пожаров
Комсомольская правда10 августа в 08:10
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:48
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Кремль отреагировал на жесткие действия силовиков на митинге в Москве
Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы полицией, но оправдывает жесткие действия сотрудников правоохранительных органов, которые пресекают беспорядки.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Под Нижним Новгородом горит теплоход «Святая Русь»
Трёхпалубный теплоход «Святая Русь» загорелся около города Бор Нижегородской области. Судно не эксплуатируется с 2018 года.
Обновлено в 06:34
Общество
В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 06:27
Футбол
Франк де Бур - о зарплатах в женском футболе: "Почему они хотят получать наравне с мужчинами?"
Бывший капитан сборной Голландии Франк де Бур высказал свое мнение относительно призывов уровнять зарплаты в мужском и женском футболе.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Экс-премьер ГДР рассказал о превращении ФРГ в Великую Германию
ФРГ превращается в Великую Германию, полагаясь на военную мощь, этот процесс сопровождается укреплением фашистских элементов в обществе, поэтому он должен привлекать пристальное внимание, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Германской Демократической Республики (ГДР) Ганс Модров.
Обновлено в 03:27
Политика
Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа
Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 02:30
Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Восемь певиц и одна танцовщица рассказали AP, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца Пласидо Доминго.
Обновлено в 03:03
Общество
Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов банков
Проверка Роскомнадзора не выявила утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, оснований для прокурорского реагирования нет.
Обновлено в 06:45
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Футбол
Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок УЕФА
Стало известно, кто прокомментирует матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Челси».
Обновлено в 06:35
Политика
Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Аспирант взыскал с Минобороны компенсацию за незаконный призыв в армию
Обновлено вчера в 10:27
Спорт
Мустафина: Мысли о завершении карьеры оставлю при себе
«Что касается мыслей о скором завершении своей карьеры в спорте, то я их оставлю при себе», — заявила гимнастка, слова которой приводит ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика
В Крыму назвали право на поставку воды с Украины законным
Крымский вице-премьер и постоянный представитель региона при президенте России Владимире Путине Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку воды из реки Днепр с Украины.
Обновлено вчера в 15:46
Спорт
IWF отстранила пятерых российских тяжелоатлетов за допинг
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 06:29
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13