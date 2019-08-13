Лесные пожары
Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в СибириРБК вчера в 09:55
Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Правительство выделило 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке
Новая газетавчера в 07:17
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Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
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Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа
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Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
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Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
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Названа дата выхода фильма Данилы Козловского о Чернобыле
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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Баста пригласил Глушакова в СКА
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«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Армия и оружие
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Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
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Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором»
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Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
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Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину
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Ван Дейк не сожалеет, что перестал являться самым дорогостоящим защитником в мире
Ван Дейк в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля».
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