Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в Сибири

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