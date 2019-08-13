Лесные пожары

Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в СибириРБК вчера в 09:55

Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке

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Отмечается, что украинской стороной Нидерландам были переданы материалы уголовного дела, фигурантами которого являются экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и еще трое подозреваемых в крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17 в Донбассе.
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