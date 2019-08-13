Лесные пожары
Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в СибириРБК 09:55
Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено в 20:22
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Общество
Guns N’ Roses достигли договоренностей по иску к пивоварне
Обновлено в 18:20
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
Обновлено в 07:25
Экономика
Сбербанк ввел услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
В Сбербанке рассказали о новой, уже доступной для всех россиян, услуге для клиентов: теперь можно получать наличные в банкоматах по коду из СМС-сообщения.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Футбол
Роналду рассказал о его различиях с Месси
Обновлено в 08:35
Происшествия
Опровергнута эвакуация жителей села рядом с полигоном ВМФ
Ранее во вторник жители Неноксы, рядом с которой располагается 45-й государственный морской испытательный полигон ВМФ России, рассказали журналистам, что утром 14 августа их эвакуируют.
Обновлено в 09:19
Баскетбол
Лоури не поможет сборной США на чемпионате мира в Китае
Разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури объявил, что не выступит за сборную США на чемпионате мира в Китае.
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Японии застрелили вышедшего в город медведя
Хищника заметили в городе Саппоро с населением около двух миллионов человек В жилом районе японского города Саппоро охотники застрелили медведя, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 21:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Политика
Вашингтон объяснил идею назначить Бигэна послом в РФ
Вариант Стивена Бигэна в качестве посла США в РФ может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран, считают в американской администрации, передаёт CNN.
Обновлено в 20:58
Политика
Прокуратура Австрии нагрянула с обысками в дом бывшего вице-канцлера
Прокуратура Австрии нагрянула с обысками в дом бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 21:11
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Общество
Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии
Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.
Обновлено в 06:02
Общество
Под паводок в Хабаровском крае могут попасть дома почти 2 тыс. человек
Глава региона Сергей Фургал на совещании сообщил, что всего в крае подвержены подтоплению 115 населенных пунктов с населением почти 18,5 тыс. человек, 3388 домов, 70 соцобъекта и 64 прочих объекта.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Интернет
Facebook платил за прослушку аудиосообщений пользователей
Американская компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков, которые расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:59
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» добрался до дилеров
«Садко Next» стал продолжением культового ГАЗ-3308 «Садко». В новой машине появилась иная кабина, а также ряд новейших опции.
Обновлено в 17:56
Экономика
«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ
Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителю лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании, сообщил РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 20:20
Политика
Лидер демократов в Конгрессе США поддержал протестующих в Москве
Лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал участников акций протеста в Москве, что является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.
Обновлено в 03:05
Путешествия
МИД предложил пускать интуристов в Россию без покупки тура
МИД предложил упростить процедуру выдачи иностранных гражданам российских виз, исключив одно из обязательных условий — подтверждение о приеме со стороны российского туроператора.
Обновлено в 16:45