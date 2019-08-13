Лесные пожары

Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в СибириРБК 09:55

Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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