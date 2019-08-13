Лесные пожары
Кабмин выделил около 6 млрд руб. на тушение пожаров в СибириРБК 09:55
Около 6 млрд руб. выделят из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии (Республика Саха). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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6 млрд рублей возьмут из резервов на тушение лесных пожаров в Сибири
Курьер. Среда. Бердск11 августа в 21:45
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:12, Вашингтон
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