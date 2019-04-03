Экономика
Кабмин выделил более 65 млрд рублей на развитие автодорог в регионахОбщественное телевидение России 03:19
Правительство выделило более 65 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров, передает ОТР. Дополнительные средства получат сразу 28 регионов.
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Правительство направило свыше 65,8 миллиардов рублей на развитие автодорог
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