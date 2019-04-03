Кабмин выделил более 65 млрд рублей на развитие автодорог в регионахОбщественное телевидение России 03:19

Правительство выделило более 65 миллиардов рублей на развитие автомобильных дорог. Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров, передает ОТР. Дополнительные средства получат сразу 28 регионов.

Кабмин выделил более 65 млрд рублей на развитие автодорог в регионах

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